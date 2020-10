Caso positivo de covid-19 no RC Montemor adia jogos com o Técnico

Por terem folgado na primeira jornada das competições, os alentejanos só esta semana realizaram os obrigatórios testes de PCR.

A deteção de um caso de covid-19 na equipa de râguebi do RC Montemor levou hoje ao cancelamento dos jogos com o Técnico, a contar para a Divisão de Honra e Taça Challenge (sub-23), informou a federação.

Por terem folgado na primeira jornada das competições, os alentejanos só esta semana realizaram os obrigatórios testes de PCR, tendo sido detetado um caso positivo num jogador que, de acordo com um comunicado do clube, encontra-se "assintomático", a "recuperar de lesão" e é "residente em Lisboa".

Ainda assim, o atleta em questão "esteve em contacto com outros membros da equipa após a realização dos testes", motivo pelo qual, após contactadas as entidades competentes, "a responsável pela gestão da covid-19 do clube considerou não estarem reunidas as condições de segurança" para a realização dos encontros.

Segundo a Federação Portuguesa de Rugby (FPR), as partidas do Grupo B do principal escalão e dos sub-23 ficam "para já, canceladas" sendo que o organismo irá "tomar uma decisão após análise dos relatórios de jogo".