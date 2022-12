Casa de Rekabi, que competiu sem hijab, terá sido demolida pelo governo do Irão

A atleta iraniana Elnaz Rekabi disputou sem hijab os campeonatos asiáticos de escalada, na Coreia do Sul, num gesto visto como de apoio às mulheres iranianas que protestam contra a obrigatoriedade do uso do acessório após a morte de Mahsa Amini, em 13 de setembro.

O "Iran Wire", um meio de informação independente do Irão, avança este domingo que a casa da família de Elnaz Rekabi foi demolida pelas autoridades do país.

Davood, irmão da atleta, reagiu à destruição da propriedade com uma publicação nas redes sociais, em que mostra um jardim destruído e lamenta: "Onde estás, justiça? Temos de aceitar o que a vida dá, seja luto, felicidade, amargura ou veneno".

Fontes iranianas acrescentam que essas declarações já valeram uma multa equivalente a 4745 euros a Davood, que também ganhou várias medalhas nacionais e internacionais de escalada, devido a uma "violação" não especificada.

Recorde-se que Amini, de 22 anos, morreu após ter sido detida por não respeitar o código do vestuário feminino.

Após o torneio, Rekabi pediu desculpa pela violação da legislação iraniana, dizendo que não foi feita de forma intencional, e foi colocada em prisão domiciliária, sendo impedida de contactar com outros atletas. Na altura, o mesmo meio avançou que o Comité Olímpico do Irão teria avisado a iraniana que a terra da sua família seria confiscada caso saísse do país ou prestasse declarações públicas sobre o tema.