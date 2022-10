Carolina João e Diogo Costa perdem dois lugares no Mundial de vela 470

Dupla portuguesa caiu para 26.º

A dupla portuguesa dos olímpicos Carolina João e Diogo Costa perdeu hoje dois lugares na frota de ouro do Mundial de 470 de vela, enquanto os compatriotas Beatriz Gago e Rodolfo Pires desceram três posições na frota de prata.

No quinto dia da competição em Sdot-Yam, Israel, Costa e João, uma das duplas a adaptar-se à classe mista pós-Tóquio2020, ficaram nas 23.ª e 19.ª posições nas duas regatas do dia, por essa ordem, e somam 145 pontos, após os 104 pontos acumulados na véspera, seguindo agora no 26.º posto.

Já na frota de prata, Beatriz Gago e Rodolfo Pires ficaram no 16.º e no 11.º postos, na 10.ª e na 11.ª regata, tendo 122 pontos, face aos 95 que traziam, que os colocam no 41.º lugar.

A dupla alemã Luise Wanser/Philip Autentieth continua na liderança da competição, que decorre até sábado, cada vez mais isolados com 51 pontos, com os mais diretos perseguidores, os franceses Camile Lecóintre e Jeremie Mion, com 73.