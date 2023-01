Capítulo Perfeito powered by Billabong apresentado: um ex-campeão do Mundo a caminho

Surfistas internacionais vão ter entrada direta do evento, escolhendo o público os preferidos entre os portugueses

Já é conhecida a lista de surfistas da nona edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong, que se realiza na Praia de Carcavelos, em Cascais, num período de espera que se estenderá de 9 de janeiro a 9 de março.

Em 2023, pela primeira vez na história do evento, a categoria de surfistas internacionais não irá a votos do público, tendo oito surfistas estrangeiros entrada direta na prova. Entre eles, o destaque vai para o norte-americano Balaram Stack, que há pouco mais de duas semanas venceu o Vans Pipe Masters, no Havai, e o brasileiro Adriano de Souza, campeão mundial em 2015.

O havaiano Clay Marzo, vencedor da última edição do campeonato de tubos de Padang Padang na Indonésia, e o sul-africano Michael February, local da famosa onda de J-Bay e considerado o mestre do estilo da sua geração, são outros dos nomes da lista, além de Adrian Buchan e Bruno Santos.

Na categoria de Surfistas Nacionais continuam a prevalecer as preferências do público, que já pode votar nos seus atletas nacionais favoritos para participarem no site oficial do evento. Os fãs vão escolher quatro nomes de um lote do qual fazem parte, por exemplo, Tiago Pires e Nic von Rupp, campeões anteriores do Capítulo Perfeito.

Para completar o esquadrão nacional, o público terá de selecionar um nome na categoria New Generation, apurando um atleta sub-17 para se juntar aos 16 finalistas que vão disputar os tubos de Carcavelos.

A lista final de atletas será concluída com três wild-cards: o basco Aritz Aranburu, campeão em título do evento; o vencedor dos Trials presented by UF Carcavelos Parede em memória de Dapin, prova de triagem organizada em parceria com a Quinta dos Lombos; e um atleta resgatado pela organização entre os portugueses menos votados. A votação dura até dia 8 deste mês, sendo o lote final conhecido no dia seguinte.

Outra importante novidade para 2023 é o aumento do prize money global do evento para 35 mil euros.