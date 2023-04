Caparica Surf Fest: cinco portugueses avançam no primeiro dia

No total, começaram 39 portugueses entre os mais de 160 atletas que integram as provas feminina e masculina, entre os quais Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko, ou Frederico Morais, que ainda não entraram em ação

Cinco dos oito portugueses que competiram esta segunda-feira no Caparica Surf Fest avançaram para a próxima ronda da prova do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), que começou na Costa de Caparica, em Almada.

Martim Nunes (13,16 pontos em 20 possíveis) e Pedro Coelho (7,50) foram os dois atletas lusos que venceram as suas baterias, a sexta e a sétima, respetivamente, mas também Tiago Stock, com 12,40 pontos no quarto 'heat', João Roque Pinho, com 10,93 no quinto, e Jácome Correia, com 5,16 no oitavo, seguem em frente, depois de obterem os segundos lugares nas respetivas baterias.

Já Diogo Martins, Martim Carrasco e Francisco Queimado foram eliminados no primeiro dia do Caparica Surf Fest, sexta e última paragem do circuito de qualificação europeu da WSL, que decorre até 08 de abril, e que contou com ondas bem ordenadas, devido ao vento favorável, mas pequenas (até um metro).

No total, começaram 39 portugueses entre os mais de 160 atletas que integram as provas feminina e masculina, entre os quais Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko, ou Frederico Morais, que ainda não entraram em ação.

Isto, porque esta segunda apenas foram disputadas as primeiras oito baterias da primeira ronda da competição masculina, com a organização a optar por esperar pelas condições mais favoráveis que se avizinham para os próximos dias.

A próxima chamada para o Caparica Surf Fest está agendada para terça-feira, às 07:00, para avaliação das condições.