Canoagem: Nuno Barros é o primeiro campeão mundial

Mundial de Maratona iniciou-se em Ponte de Lima com as provas de veteranos.

O Campeonato do Mundo de Maratona em canoagem iniciou-se esta segunda-feira, em Ponte de Lima, mas por enquanto com as provas de veteranos, realizando-se as principais a partir de quinta-feira.

Foram atribuídos 23 títulos mundiais, em escalões entre os 35 e os 74 anos, tendo Portugal festejado duas medalhas de ouro: a do limiano Nuno Barros, que já foi campeão mundial e europeu sénior em C1, tendo conquistado agora o título no escalão de 40 a 44 anos, à frente de outro português, Oleksandr Olefirenko; e a de Ana Valentim, do Amora e dominadora do K1 feminino de 45 a 49 anos, frente a 12 adversárias.

Ana Esteves era a única inscrita em C1 45-49 anos e não chegou a correr.