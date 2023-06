Canoagem é mais do que Fernando Pimenta: "Temos muitos novos valores"

Presidente da federação fala do "melhor Europeu de sempre" e dos novos valores.

"Temos sempre barcos que garantem medalhas, mas foi dos melhores Campeonatos da Europa para a canoagem portuguesa - e os melhores Jogos Europeus de sempre, com duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. É um balanço muito positivo, mas sem perder o foco, pois o principal objetivo da época é o Mundial, que este ano dá o apuramento olímpico", disse Vítor Félix a O JOGO, num balanço da modalidade nacional mais medalhada em Cracóvia"2023 e que ontem regressou a casa.

Desta vez, a canoagem foi além da sua maior estrela. "Há pessoas que dizem depender a canoagem do Fernando Pimenta. Mas todas as modalidades queriam ter um Pimenta. É, para mim, o melhor atleta português de sempre. Tem 131 medalhas internacionais, títulos mundiais, europeus e duas medalhas olímpicas, o que só cinco atletas nacionais conseguiram. Novos valores? Temos muitos. A qualidade em juniores e sub-23, levou a que, em 2022, a canoagem tenha alcançado 30 medalhas em campeonatos da Europa e do Mundo. Quanto a Kevin Santos e o Messias Baptista, já são duas figuras da modalidade", atirou ainda o presidente federativo.