Campeonato do Mundo de triatlo de inverno: José Cabeça termina em 15.º

Redação com Lusa

Na segunda participação de Portugal na prova, depois de em Andorra'2021 o eborense se ter estreado, o atleta, de 27 anos, terminou a prova no 15.º lugar, entre 19 participantes na categoria de elite

O português José Cabeça cortou este sábado a meta na 15.ª posição na prova de elite do Campeonato do Mundo de triatlo de inverno, em Skeikampen, Noruega, que decorre até domingo.

Na segunda participação de Portugal na prova, depois de em Andorra'2021 o eborense se ter estreado, o atleta, de 27 anos, terminou a prova no 15.º lugar, entre 19 participantes na categoria de elite.

Leia também Internacional Espanhóis recordam frase de Nagelsmann: "Se o Real Madrid me telefonar no futuro..." Técnico, que deve abandonar Bayern de Munique, já foi alvo do interesse dos merengues. Carlo Ancelotti, ainda na luta pela Taça e pela Champions, com o campeonato praticamente perdido, tem o futuro em aberto

José Cabeça chegou à meta a 1.57,32 minutos do vencedor, o norueguês Hans Christian Tungesvik, com o checo Marek Rauchfuss a ocupar a segunda posição do pódio e o italiano Franco Pesavento o terceiro lugar.

O triatleta português obteve os melhores tempos na segunda volta da corrida e também na segunda ronda no esqui de fundo, enquanto revelou maiores dificuldades no percurso em bicicleta.

Em Andorra, o triatleta tinha acabado desqualificado, por se ter enganado na última volta de esqui, na sequência da alteração do percurso devido às condições meteorológicas adversas.

A prova consiste em duas voltas, alternadas, em cada segmento, num total de 8 km de corrida na neve, 14 km de bicicleta e 12 km de esqui de fundo.

Com experiência reduzida no triatlo de inverno, mas com treino específico em cada uma das disciplinas, José Cabeça considera neste momento o esqui de fundo o segmento da prova em que se considera mais forte.

Sem títulos na vertente de inverno, o eborense tornou-se, no ano passado, campeão do mundo de triatlo de longa distância.