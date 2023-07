Campeonato do Mundo de esgrima: Miguel Frazão acaba em 38.º lugar

O jovem luso foi sétimo no Mundial júnior de 2022 e, há três semanas, vice-campeão dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, tendo esta quarta-feira novo resultado de relevo para a esgrima nacional

O atirador português Miguel Frazão acabou esta quarta-feira a competição de espada do Campeonato do Mundo de esgrima no 38.º lugar, após ter entrado no quadro principal de forma direta.

Miguel Frazão, 292.º da hierarquia global, foi esta quarta eliminado em Milão, Itália, pelo campeão da Europa de 2019, o israelita Yuval Freilich, 38.º do ranking mundial, por 15-4.

O jovem luso foi sétimo no Mundial júnior de 2022 e, há três semanas, vice-campeão dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, tendo esta quarta-feira novo resultado de relevo para a esgrima nacional.

"O balanço é muito positivo, o objetivo foi alcançado, que era chegar ao quadro principal. Dentro disso, o resto vinha por acréscimo. Senti-me a jogar bem desde o início da prova. Estava confiante nas minhas ações", avalia, em entrevista à Lusa.

Frazão sentia-se "pronto" para o jogo desta quarta, e considera ter apresentado "a mesma qualidade do primeiro dia", em que venceu todos os encontros da fase de "poules" e avançou para o quadro principal de forma direta.

O resultado não foi favorável, mas desvaloriza a diferença no ranking mundial, uma vez que Freilich merece "todo o mérito" pelo "trabalho com paciência para recuperar e conquistar a vantagem, o que fez com que, depois, se fechasse mais".

Miguel Frazão juntar-se-á, ainda, ao irmão, Filipe Frazão, e a Max Rod para a competição por equipas, agendada para sexta-feira, e na quinta-feira irão "afinar os últimos detalhes" para essa prova.