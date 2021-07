Campeão olímpico das barras paralelas falha Jogos devido a suspensão por doping

Revelação feita pelo próprio atleta nas redes sociais.

O campeão olímpico das barras paralelas no Rio'2016, o ginasta ucraniano Oleg Verniaiev, vai falhar Tóquio'2020 após um positivo por meldonium, uma substância proibida que o vai afastar também de Paris'2024, anunciou esta terça-feira o próprio.

Numa publicação na sua conta na rede social Instagram, o positivo por meldonium levou a uma suspensão de quatro anos, a partir de novembro de 2020, o que, sem apelo ou redução, o deixaria de fora também dos próximos Jogos.

"A Fundação da Ética na Ginástica decidiu que a concentração de meldonium no meu corpo é suficiente para me banir por quatro anos. [...] A questão principal é como é que essa substância entrou no meu corpo. Porquê numa altura em que não tinha competições internacionais e fazia apenas treino leve", questionou.

Verniaiev foi campeão das barras paralelas, e prata em "all around", e desde então tem sido afetado por lesões, com a exceção de um bronze no "all around" nos Mundiais de 2019.

O meldonium já tinha tramado a russa Maria Sharapova, no ténis, com uma suspensão de 15 meses, e a própria também disse desconhecer que a substância, destinada a problemas cardíacos desenvolvida ainda na União Soviética, tinha sido desautorizada em 2016.

Também o russo Alexander Krushelnitsky perdeu o bronze dos Jogos de Inverno Pyeongchang'2018, no curling, pela mesma razão, com outros dois russos a falharem Tóquio'2020, no remo, também por positivos a meldonium.