Campeão de muay thai detido em Madrid após agredir quatro polícias

Foram precisos seis agentes para deter o jovem francês, de 25 anos, que estaria sob o efeito de álcool.

O jornal espanhola Marca revelou que um campeão francês de muay thai foi detido na madrugada desta sexta-feira em Paseo de La Castellana, uma das mais conhecidas avenidas de Madrid, após um confronto que resultou no ferimento de quatro polícias.

O jovem, de 25 anos, viajou até à capital espanhola para visitar o seu irmão, que está integrado no programa de mobilidade estudantil "Erasmus", com uma equipa médica a ter sido chamada após o lutador ter sido expulso de uma discoteca, caindo posteriormente para o chão, aparentemente devido ao abuso de álcool.

De seguida, o atleta, bastante musculado e com 1,90 metros, recusou-se a receber assistência médica, o que levou à chamada das autoridades. Quando um dos agentes lhe tocou na perna, o lutador reagiu com um pontapé no peito, de acordo com o relatório policial.

O segundo agente saltou para cima do atleta para tentar controlá-lo, mas recebeu vários golpes, assim como dois outros colegas, que sofreram lesões na cabeça e na coluna vertebral. De resto, foram precisos seis polícias para deter o jovem lutador, que precisou de assistência médica no final da batalha.

Dos quatro agentes feridos, dois já receberam alta hospitalar, sendo que os outros dois mantêm-se internados, um deles por lesões numa das vértebras e outro devido a um traumatismo na cabeça.

O campeão dessa arte marcial está acusado de atentado contra agentes da autoridade e delito com lesões.

