Campeã olímpica acusa treinador de agressão: "Bateu minha cabeça no chão várias vezes"

Margaux Pinot, judoca francesa, com as marcas da agressão

Medalha de ouro em Tóquio'2020 acusa Alain Schmitt, treinador e ex-atleta da seleção nacional, de agressão.

Uma das judocas mais importantes da França na atualidade, Margaux Pinot usou esta quarta-feira as redes sociais para denunciar o treinador e namorado Alain Schmitt de agressão. A atleta, campeã olímpica por equipas com a seleção francesa em Tóquio'2020, detalhou a violência doméstica.

"Durante a noite de sábado para domingo, fui vítima de uma agressão em minha casa pelo meu parceiro e treinador. Fui insultada, levei um soco, bateu com a minha cabeça no chão várias vezes. E finalmente fui estrangulada. Achei que estava morta, mas consegui fugir para me refugiar com meus vizinhos que imediatamente chamaram a polícia", escreveu a atleta.

A judoca de 27 anos ainda lamentou que a justiça francesa tenha libertado Schmitt, que é um ex-atleta da seleção francesa, após as acusações.

"Tenho vários ferimentos, incluindo o nariz partido e dez dias de interrupção temporária do trabalho. Hoje os tribunais decidiram libertá-lo. Qual é a sua defesa contra as minhas feridas e o sangue espalhado no chão do meu apartamento? O que ficou a faltar? A morte no final, talvez? Provavelmente foi o judo que me salvou. E os meus pensamentos também estão com aqueles que não podem dizer o mesmo", completou Pinot.

Schmitt chegou a ser preso no sábado, na região de Seine-Saint-Denis, depois de denúncias dos vizinhos. O treinador, entretanto, nega as agressões. O caso está sob investigação.