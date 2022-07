Cameron Smith vence 150.ª edição do Open britânico

No segundo lugar do torneio Grand Slam terminou o norte-americano Cameron Young.

O golfista australiano Cameron Smith conquistou este domingo o primeiro major da carreira, ao vencer a 150.ª edição do Open britânico, terminando a quarta e última volta ao percurso de St. Andrews com oito pancadas abaixo do par.

Smith, de 28 anos, concluiu a derradeira volta em 64 pancadas, entregando um cartão com oito birdies (uma abaixo do par), que lhe conferiu um total de 268 'shots' nos quatro dias de competição, 20 abaixo do par.

No segundo lugar do torneio Grand Slam terminou o norte-americano Cameron Young, com um agregado de 269 pancadas, 19 abaixo do par, sendo que na última volta registou um eagle (duas abaixo) e dois bogeys (uma acima).

O norte-irlandês Rory McIlroy, que no sábado liderava o Open britânico juntamente com o norueguês Viktor Hovland, ficou na terceira posição, com um total de 270 pancadas, 18 abaixo do par.