Cabo Verde estuda fusão dos comités Olímpico e Paralímpico

O ministro com a pasta do Desporto em Cabo Verde, Carlos Monteiro, afirmou esta quarta-feira que a "proliferação" de federações e associações regionais "não é um modelo sustentável" e está a estudar a fusão dos comités Olímpico e Paralímpico.

"É um debate que devemos fazer todos e que todos são chamados a contribuir, porque, manifestamente, o modelo que nós temos de proliferação de federações, proliferação de associações regionais, não é um modelo sustentável para um país como Cabo Verde", afirmou, no parlamento, o ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto.

"Outros países, muito mais desenvolvidos, com outros recursos económicos, já adotaram modelos de fusão. Nós não estamos a inovar, estamos a querer pegar naquilo que existe lá fora e trabalhar com os agentes desportivos para perceber qual o melhor modelo em que Cabo Verde se pode encaixar", acrescentou Carlos Monteiro, durante o debate no parlamento sobre a situação do desporto e da juventude no país.

Neste debate, o ministro defendeu "uma mudança de paradigma", que "deve começar por aquilo que é o modelo de governança" do desporto em Cabo Verde: "Criamos as bases legais desde 2017, com a nova Lei de Atividade Física do Desporto. Introduzimos legislação sobre a forma de relacionamento e de apoio às seleções nacionais, às associações, aos clubes, às escolas de iniciação desportiva e já estamos a tratar, fizemos a primeira abordagem, o primeiro encontro com o Comité Olímpico e Paralímpico, para se começar a refletir sobre a mudança a nível da governança do nosso desporto".

"Há vários modelos pelo mundo fora e Cabo Verde precisa de decidir que modelo implementar aqui. O que nós estamos a propor numa primeira linha - mas devo frisar que não temos dogmas sobre os modelos -, já falamos com o Comité Olímpico e Paralímpico, as duas organizações macro no desporto em Cabo Verde, organizações não-governamentais, e estamos a querer um debate sério sobre a fusão dessas duas entidades, sobre o modelo como as federações nacionais devem integrar a nova instituição que resultará dessa fusão e como deverão ser as representações a nível regional e local por todo o território nacional", acrescentou Carlos Monteiro.

Pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição desde 2016), o deputado Manuel Brito afirmou que o Governo, liderado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no seu programa de governação 2016 a 2021 "prometeu, aos jovens, atletas e amantes da prática desportiva, um pavilhão desportivo e um campo relvado, em cada município do país".

"Hoje, volvidos sete anos, o Governo não cumpriu essas promessas para com os jovens, desportistas e atletas cabo-verdianos", apontou.

"Por outro lado, a Federação Cabo-verdiana de Futebol, o Comité Paralímpico e outras associações e federações desportivas têm-se queixado de um governo pouco dialogante e que mantém estes intervenientes à margem da tomada de decisões importantes para o setor, bem como da falta de financiamento do Estado que, claramente, tem permitido que as atividades desportivas funcionem graças à boa vontade de pessoas individuais e coletivas. O PAICV e cabo-verdianos valorizam os grandes ganhos conseguidos em diversas modalidades, coletivas e individuais que se devem, fundamentalmente, aos esforços dos atletas e dos seus dirigentes e o Governo na varanda a bater palmas", criticou ainda.

Afirmações refutadas pelo ministro Carlos Monteiro, que sublinhou que que "pela primeira vez, o desporto é assumido em Cabo Verde como verdadeiro fator de desenvolvimento".

"Pela primeira vez temos o desporto como uma plataforma essencial num documento estratégico do país, que é o documento apresentado a todos os parceiros internacionais quando vamos pedir a sua parceria a nível do financiamento de projetos considerados essenciais ao desenvolvimento do país. Falo do PEDS [Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável] II, onde o desporto constitui uma plataforma autónoma e repito pela primeira vez na história deste país", disse ainda.