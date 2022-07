British Open em golfe com prémio recorde de dois milhões e meio para o vencedor

O valor a atribuir ao campeão do último "major" da temporada, que se joga em St. Andrews, na Escócia, sofreu um aumento de 22% em relação à última edição, na qual o campeão arrecadou 11,7 milhões de libras (cerca de 13,7)

A 150.ª edição do British Open de golfe, que decorrerá entre 14 e 17 de julho vai premiar o vencedor com um valor recorde de 2,09 milhões de libras (cerca de 2,5 milhões de euros), anunciaram hoje os organizadores.

O valor a atribuir ao campeão do último "major" da temporada, que se joga em St. Andrews, na Escócia, sofreu um aumento de 22% em relação à última edição, na qual o campeão arrecadou 11,7 milhões de libras (cerca de 13,7).

O aumento do valor do prémio surge numa altura em que a modalidade vive tempos conturbados, com a recente criação da LIV, uma nova competição financiada pela Arábia Saudita, que levou os dois principais circuitos que existiam - o DP World Tour e o PGA Tour - a proibirem os jogadores de disputarem a nova competição.

No entanto, em 22 de junho, o presidente do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews anunciou que os golfistas que participam na dissidente LIV vão ser autorizados a jogar no Open britânico, tal como já tinha acontecido com o US Open.