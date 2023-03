Breaking: Portugal já tem representantes para a final mundial em Roland Garros

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Modalidade prepara-se para a estreia olímpica em Paris'2024

Found Kid e Valéria foram os vencedores da final nacional do Red Bull BC One, campeonato considerado, de há 20 anos para cá, o maior campeonato do mundo de breaking, modalidade que vai fazer a estreia olímpica em Paris'2024.

Após 21 batalhas um contra um de três minutos cada, os dois atletas ganharam o acesso à final planetária, a ter lugar a 21 de outubro, em Paris, no Estádio Roland Garros, com 16 B-Boys e 16 B-Girls apurados pelo mundo.

"Não estava mesmo à espera. Espero que Paris seja uma experiência muito educativa, pois se quero evoluir, esta é sem dúvida um passo mesmo importante para a minha carreira", disse a jovem natural de Aveiro.

Já Found Kid assinalou que "poder representar Portugal é incrível". "Vou dar o meu melhor e espero conseguir expressar a minha arte da melhor forma enquanto defendo Portugal em Paris", acrescentou o maiato, que, na final, levou a melhor sobre o campeão anterior Deeogo.

A final nacional realizou-se pela primeira vez em Lisboa, no Suspenso (antigo Santiago Alquimista).