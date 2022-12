Brasil sagra-se tricampeão do Mundo de goalball, Turquia leva ouro no feminino

No desafio decisivo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, o Brasil derrotou a China por 6-5.

O Brasil sagrou-se esta sexta-feira tricampeão do Mundo de goalball, enquanto a Turquia conquistou o título feminino na competição que decorreu em Matosinhos e na qual as seleções de Portugal se quedaram pela fase de grupos.

No desafio decisivo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, o Brasil derrotou a China por 6-5, apesar de ter estado sempre me desvantagem e de só ter dado a volta no fim, e depois de ter estado a perder por 5-3.

No feminino, a Turquia, campeã paralímpica em Tóquio'2020, impôs-se à Coreia do Sul por 10-4.

A Seleção Nacional masculina venceu duas partidas na fase de grupos, enquanto a feminina foi derrotada em todas, sendo que ambas participaram por convite inerente ao país organizador da competição.