Futebol de praia: Braga vai defender o título na final do Mundialito de clubes

Braga vai defender o título na final do Mundialito de clubes

Minhotos buscam a conquista do terceiro cetro consecutivo do palmarés na competição intercontinental

O campeão está, pela terceira edição seguida, de volta ao palco da decisão: o Braga venceu, esta quarta-feira, o semifinalista Dínamo Minsk, por 6-2, no Mundialito de clubes e marcou encontro com o finalista Lokomotiv Moscovo, a partir das 18h30.

Na meia-final da competição, os guerreiros nunca estiveram em desvantagem no marcador. Os bicampeões em título abanaram as redes contrárias com golos de Bê Martins, Lucão, Brilhante, Filipe Silva, Leo Martins e um auto-golo de Hardzetski.

Na final do Mundialito de clubes, na qual o Braga procurará o terceiro título consecutivo, a formação minhota defrontará os anfitriões russos do Lokomotiv Moscovo, que se apurou para a decisão ao vencer o Vasco da Gama, por 4-3.