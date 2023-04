Braga Roller Team sagrou-se campeã de Grupos Grandes

Em competição, patinaram 19 atletas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos

A Academia de Patinagem de Braga, através da sua equipa de Show, "Braga Roller Team", sagrou-se campeã nacional de Show Sénior Grupos Grandes, no Campeonato Nacional realizado em Paredes.

A equipa bracarense apresentou-se em prova com o tema "Blood Trophy" - Troféu de Sangue, que aborda a temática da proteção da vida selvagem.

Em competição, patinaram 19 atletas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos: Ana Sofia Silva, Carlos Monteiro, Carlota Monteiro, Carolina Carneiro, Cristiana Ribeiro, Cláudia Moreira, Filipa Moreira, Lara Pereira, Lara Pedro, Mafalda Afonso, Maria João Vieira, Marta Araújo, Mariana Ferreira, Margarida Magro, Nicole Amorim, Sara Pinto, Tiago Brito, Carolina Santos e Mariana Leite (estas duas últimas através de parceria com a Académica de Gondomar Patinagem Artística).

A equipa bracarense revalidou desta forma o título de 2019, após a não realização deste campeonato em 2020 e 2021 (devido à covid) e de no ano passado se ter sagrado vice-campeã nacional na especialidade.

No final da competição, quer os atletas, quer os treinadores e coreógrafos, Carolina Figueroa Lorenzo, Santiago Alfonso Figueroa e Mário Lago, mostraram-se satisfeitos com o resultado obtido, sendo ele fruto de uma dedicação e entrega total dos atletas e treinadores, com o apoio incondicional das suas famílias.

A direção da Academia de Patinagem de Braga tem vindo a apostar fortemente na modalidade de show e precisão, em particular nesta especialidade dos Grupos Grandes de Show Sénior. Esta é a prova rainha da modalidade, carecendo a sua prática de muita disciplina, organização e trabalho de equipa, promovendo a responsabilidade, entreajuda e extraordinária amizade do grupo.

A especialidade do Show e Precisão é, de todas dentro da Patinagem Artística, aquela que mais atletas movimenta e que mais público atrai aos eventos. Neste campeonato nacional, organizado pela Federação de Patinagem de Portugal em parceria com a Associação de Patinagem do Porto e CM de Paredes, estiveram presentes 84 grupos e mais de 830 atletas.

A Braga Roller Team vai agora representar as cores lusas no Campeonato da Europa de Show e Precisão, a realizar em Paredes, no Pavilhão da Rota dos Móveis, entre 4 e 7 de maio.

Pretende esta equipa representar Portugal ao mais alto nível e contribuir para o desenvolvimento da paixão pela prática da Patinagem Artística.