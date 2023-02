Braga regressa com ambição à Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato

Mariana Machado, uma das boas fundistas europeias da atualidade, que liderou a equipa na reconquista do campeonato nacional, em finais de 2022, tem a seu lado Lia Lemos, Vanessa Carvalho, a experiente Jéssica Augusto, transferida do Sporting, e ainda a etíope Meselu Berhe

O Braga regressa 23 anos depois à Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, este domingo em Orepesa del Mar, Espanha, e 'aposta tudo' em assegurar um lugar no pódio feminino.

Mariana Machado, uma das boas fundistas europeias da atualidade, que liderou a equipa na reconquista do campeonato nacional, em finais de 2022, tem a seu lado Lia Lemos, Vanessa Carvalho, a experiente Jéssica Augusto, transferida do Sporting, e ainda a etíope Meselu Berhe, numa clara aposta 'minhota' de conseguir boa prestação na região de Castellon.

As 'guerreiras do Minho' serão acompanhadas pelo Sporting, vice-campeão nacional, que se apresenta com Salomé Rocha, Catarina Ribeiro, Susana Francisco, Ana Mafalda Ferreira, a inglesa Aimee Pratt e a queniana Fancy Cherono, que na última edição foi segunda na meta.

A nova geração bracarense e as 'leoas' terão grandes dificuldades em contrariar o favoritismo do Playas de Castellon, atual campeão e que 'corre em casa', sendo uma das quatro fortes equipas espanholas, a par de Valência, Adidas e Bilbao Santutxu.

Estarão na prova feminina cerca de uma centena de atletas, representando 23 clubes de 15 países, mas a luta principal deve ser entre as representantes de Espanha, Portugal, Grã-Bretanha e Irlanda.

Na principal corrida masculina os representantes lusos são, mais uma vez, os 'eternos rivais' Sporting e Benfica, com os 'leões' manifestamente menos fortes do que há um ano, quando foram vice-campeões em Oeiras, logo atrás do agora ausente Ankara.

O queniano Vicent Rono, quinto na corrida disputada em Portugal, volta a liderar a equipa do Sporting, que também alinha com o surpreendente campeão nacional do Quénia Charles Lokir, Rui Pinto, Miguel Marques, Rui Teixeira e Lucas da Silva.

A nível nacional, o Sporting - equipa mais titulada de sempre na Europa, com 15 vitórias - perdeu o campeonato para o Benfica, que estará em competição com Samuel Barata, Duarte Gomes, Alexandre Figueiredo, os irmãos João e Pedro Amaro e o jovem queniano Reuben Longosiwa.

Há um ano, Duarte Gomes foi o melhor benfiquista, mas apenas em 22.º.

Os campeões turcos, 'flagelados' por casos de doping, não vão a Castellon, deixando favoritismo redobrado para o anfitrião, Playas de Castellon.

Além de portugueses e espanhóis, na prova masculina há mais 14 países, num total de 26 clubes e 122 atletas.

O Sporting compete também nos sub-20 masculinos e nos sub-20 femininos, aqui com a companhia das jovens do Maia.

Na estafeta mista inscreveram-se Sporting e Braga, com boas hipóteses de pódio, sobretudo os lisboetas.

O Sporting apresenta as experientes Salomé Afonso, Patrícia Silva e Aimee Pratt - uma vai ser descartada - e Nuno Pereira e Tomás Silva.

Salomé Afonso, que quinta-feira correu 1.500 metros em Ostrava, também está inscrita para uma milha em Boston no sábado, pelo que terá de optar por uma das provas que estão 'em conflito'.

Sara Duarte, Beatriz Fernandes, Francisco Rodrigues, Davide Silva e João Lopes são os inscritos bracarenses.

No total, as sete corridas que se vão disputar em Orepesa del Mar vão ter em ação 435 atletas, de 78 clubes, em representação de 22 países.

O programa começa às 10:00 locais, com as provas de sub-20 feminina e masculina. Às 11:10 começa a prova principal feminina e às 12:10 a masculina. Finalmente, a estafeta começa pelas 12:50.