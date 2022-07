Boxe regressa no sábado ao Parque Mayer 40 anos depois

Redação com Lusa

O regresso do boxe ao Parque Mayer, palco de imensos combates nas décadas de 1940 e 1950 e também na de 1970, vai ocorrer com seis combates, cinco em boxe olímpico e uma luta profissional, a partir das 18h30, com entrada gratuita.

O Parque Mayer vai acolher seis combates de boxe no sábado, 40 anos depois dos últimos eventos da modalidade, no âmbito das comemorações dos 100 anos deste espaço cultural lisboeta, anunciou esta segunda-feira a organização.

O regresso do boxe ao Parque Mayer, palco de imensos combates nas décadas de 1940 e 1950 e também na de 1970, vai ocorrer com seis combates, cinco em boxe olímpico e uma luta profissional, a partir das 18h30, com entrada gratuita.

Miguel Amaral, do Vitoria-Nobre Arte, e Ricardo Costa, do Águias da Musgueira, vão protagonizar a luta profissional, enquanto os restantes vão opor pugilistas da Associação Paulo Seco, da Académica e do Sporting.

A Junta de Freguesia de Santo António e o pugilista português Pedro Matos são os organizadores do evento, que vai ainda homenagear os antigos atletas que combateram neste palco da capital portuguesa.

O Parque Mayer acolheu vários combates de boxe nos anos 1940 e 1950, tendo voltado a receber combates no início da década de 1980, depois de uma interrupção até ao 25 de Abril de 1974.