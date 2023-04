Bonvalot junta-se a três nadadores e garante quarta vaga portuguesa em Paris'2024

A surfista Teresa Bonvalot garantiu esta terça-feira a quarta vaga portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris'2024, juntando-se a Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento e Camila Rebelo, os nadadores que já conseguiram mínimos para estar na capital francesa.

Quando faltam 465 dias para o início dos Jogos Olímpicos, Portugal tem já quatro vagas asseguradas, todas elas na água, com Bonvalot a ser a mais recente qualificada, depois de hoje a Associação de Surf Internacional (ISA) ter confirmado que a surfista de Cascais estará na Polinésia Francesa, graças à 17.ª posição no ranking da Liga Mundial de Surf (WSL).

Bonvalot, de 23 anos, esteve presente na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos, tendo conseguido o nono lugar da prova de Tóquio2020, disputada na praia de Tsurigasaki, em 2021.

A portuguesa assegurou uma das oito vagas atribuídas através do circuito mundial da WSL, juntamente com a francesa Johanne Defay, a costa-riquenha Brisa Hennessy e a brasileira Tatiana Weston-Webb, enquanto as restantes surfistas, norte-americanas e australianas, ainda lutam pelas remanescentes quatro vagas para a competição que vai decorrer naquele arquipélago localizado no Pacífico Sul.

Antes de Bonvalot ter surfado para os próximos Jogos Olímpicos, agendados entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024, já três nadadores tinham alcançado os mínimos para estar na capital francesa.

Nos Nacionais, em 31 de março, Diogo Ribeiro tornou-se no primeiro apurado, ao nadar os 50 metros livres em 21,87 segundos, um novo recorde nacional.

Mas o jovem do Benfica, de apenas 18 anos, tornar-se-ia mesmo histórico, ao ser o primeiro nadador português de sempre a fazer mínimos A olímpicos em três provas diferentes, algo que conseguiu com novos recordes nacionais dos 100 livres (47,98) e nos 100 mariposa (51,45).

No mesmo Open de Portugal, Miguel Nascimento garantiu os mínimos nos 50 metros livres, com uma marca de 21,91 segundos, num fim de semana de sucesso para a natação nacional, já que também Camila Rebelo conquistou uma vaga em Paris2024 nos 200 metros costas, ao vencer a distância, com novo recorde nacional (02.09,84 minutos) no Open de Espanha, em Palma de Maiorca.