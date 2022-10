Bonvalot e Hopkins eliminadas nos oitavos de final da etapa da Challenge Series

Redação com Lusa

As portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins foram, esta sexta-feira, eliminadas nos oitavos de final do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta etapa da Challenge Series em surf, em Ribeira d"Ilhas, terminando a prova entre as nonas classificadas.

Teresa Bonvalot, nona do circuito, saiu derrotada do quarto heat da terceira ronda, ao somar 9,36 pontos (5,33 e 4,03), que foram insuficientes face aos 12,33 (7,5 e 4,83) da norte-americana Caitlin Simmers, que lidera o ranking de qualificação.

A surfista cascalense termina entre as nonas classificadas da etapa da Ericeira, tal como Yolanda Hopkins, 32.ª do circuito, que também não superou a terceira ronda.

A algarvia conquistou 10,84 pontos (6,17 e 4,67), mas foi batida pela australiana Macy Callaghan, terceira da hierarquia, que avançou para os quartos de final graças aos 14,4 pontos amealhados (8 e 6,4).

Com a eliminação de Bonvalot e Hopkins, nos oitavos de final, um dia depois de Mafalda Lopes e Francisca Veselko terem sido afastadas na segunda ronda, terminando a competição entre as 25.ªs classificadas, Portugal ficou sem representantes na quinta das sete etapas da Challenge Series, decorre até domingo.

Este circuito apura as cinco primeiras classificadas do ranking para o circuito mundial feminino e os 11 primeiros para o masculino.