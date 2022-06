Bolt Open de Bretagne: Pedro Figueiredo em 25.º e Vítor Lopes em 39.º

Pedro Figueiredo finalizou o dia com 74 pancadas, duas acima do par

O golfista português Pedro Figueiredo terminou hoje na 25.ª posição, a terceira volta do Bolt Open de Bretagne, em Pléneuf, França, prova na qual Vítor Lopes é 39.º.

Figueiredo entregou hoje um cartão com 69 pancadas (uma abaixo do par), com três "bogeys" (uma acima), dois "birdies" (uma abaixo) e um "eagle" (duas abaixo), e segue com um agregado de 211 pancadas (uma acima do par), mais 10 do que o inglês Alfie Plant, que lidera, com 201 (nove abaixo).

O outro golfista luso em competição no torneio do "Challenge Tour", Vítor Lopes, fechou a volta na 39.ª posição, com um total de 213 pancadas (três acima do par), depois de hoje ter marcado 74 "shots", com sete "bogeys", um "birdie" e um 'eagle".