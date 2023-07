Bilhar: FC Porto sagra-se campeão europeu pela terceira vez

Fotografia: Futebol Clube do Porto

A Academia de Bilhar do Dragão voltou a encher e a viver fortes emoções com o título alcançado frente ao mesmo rival do ano passado, na decisão por penáltis.

A equipa de bilhar às três tabelas do FC Porto, constituída pelo neerlandês Dick Jaspers, o sueco Torbjorn Blomdahl e os portuenses Rui Manuel Costa e José Miguel Soares, renovou o título na Taça dos Clubes Campeões Europeus, ao vencer na final, tal como há um ano, a formação turca do Tekstil Spor Kulubu, novamente no desempate por grandes penalidades.

Depois de na jornada matinal terem batido os dinamarqueses do Varde BK, os portistas voltaram a encontrar a equipa turca, batida na véspera e no derradeiro jogo da fase de grupos. Jaspers fez o 1-0, Blomdhal e Costa perderam os respetivos desafios, cabendo a Soares chegar ao empate que determinou a decisão por penáltis.

Campeão europeu em 2017, o FC Porto chega aos três títulos ao tornar-se bicampeão na maior prova europeia e as respetivas medalhas foram entregues aos vencedores pelo maior adepto, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.