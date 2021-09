Biles: "Se eu for a um lugar dão-me os parabéns, gostaria de saber porquê"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A ginasta americana Biles deu uma longa entrevista à revista Time.

Eleita como uma das 100 pessoas mais influentes do ano no mundo, a ginasta Simone Biles concedeu uma longa entrevista à revista Time, onde fala da sua experiência nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A norte-americana chocou o mundo desportivo quando anunciou que desistiria de ir às finais em algumas provas, por problemas de saúde mental. Ainda assim, competiu na barra, onde alcançou o bronze.

"Se eu for a um supermercado ou a qualquer lugar as pessoas dão-me os parabéns, gostaria de saber porque estão a dar-me os parabéns. Pelo meu aniversário, pela minha carreira profissional? Sempre me felicitaram por ganhar. Mas agora é como se fosse humana, como se fosse vulnerável. É bonito que reconheçam o que fiz, o que estou a fazer e o que superei", afirmou Biles.

"Nos Jogos, eu estava fora do lugar, não conseguia sincronizar a mente com o corpo. Decidir que não ia competir depois da prova de salto foi difícil. Nunca tinha estado de fora num Mundial ou nos Jogos Olímpicos. Foi estranho porque sabia que não podia fazer os meus exercícios de forma segura. A única coisa que podia fazer era animar as outras atletas dentro e fora da competição, estar lá e mentalizá-las de que estava tudo bem", acrescentou.