Bicampeão olímpico de boxe abdica de luta por título mundial para combater russos

Vasiliy Lomachenko, mesmo com"luz verde" do governo da Ucrânia para disputar a final e a faltarem mais de dois meses para a mesma, na Austrália, será rendido por Devin Haney

Bicampeão olímpico - ouro em Pequim'2008 (peso pena) e Londres'2012 (peso leve) -, o pugilista Vasiliy Lomachenko, alistado às forças de defesa da Ucrânia face à guerra, abdicou da disputa de um título mundial para seguir a combater os russos.

A informação da não participação de Lomachenko na próxima final de pesos leves foi dada pelo agente do ucraniano à organização do evento desportivo.

"Falei com Egis Klimas e confirmou que Loma não estaria disponível para lutar", disse o promotor Lou DiBella, à "ESPN", mesmo com o "consentimento" dado pelo governo ucraniano a Lomachenko para que realizasse o combate.

"Quando o governo ucraniano deu o seu consentimento, não obtivémos uma resposta afirmativa. (...) Está a travar uma luta muito maior do que o boxe. Os nossos pensamentos e orações estão com ele e com os ucranianos", juntou DiBella.

O pugilista, um dos vários ucranianos que pausaram a carreira desportiva para participar na guerra contra a invasão bélica russa, iria enfrentar, em Melbourne, na Austrália, o anfitrião George Kambosos Jr., que "respeita totalmente" a desistência.

Face à indisponibilidade de Lomachenko, detentor de dois títulos mundiais de pesos leves no currículo, e pese faltarem mais de dois meses para o combate, será Devin Haney a colocar-se, em 5 de junho (domingo) perante Kamobosos.