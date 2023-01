Bernardo Atilano sobe a 86.º do ranking mundial de badminton

Melhor classificação da carreira até ao momento.

Bernardo Atilano subiu esta terça-feira ao 86.º posto do ranking mundial de badminton, a melhor classificação de sempre de uma tabela encimada desde há muito pelo dinamarquês Viktor Axelsen, campeão olímpico em Tóquio'2020.

Atilano, que aos 26 anos entrou no top-100 pela primeira vez em outubro de 2022, conseguiu na atualização de hoje dos rankings a melhor colocação da carreira, refletindo a boa forma dos últimos meses, antes de voltar à competição no Irão, no final do mês.

Bruno Carvalho, que subiu oito lugares, para 291.º, é o número dois nacional, enquanto em femininos a campeã nacional Sónia Gonçalves ocupa o 357.º posto.