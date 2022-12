Bernardo Atilano segue para os quartos do Internacional de El Salvador de badminton

Redação com Lusa

O hexacampeão nacional, um dos pré-designados do torneio, entrou diretamente na main round na capital de El Salvador e começou por bater o canadiano Wong Yan Kit.

Bernardo Atilano apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final do Internacional de El Salvador de badminton, após eliminar dois adversários no arranque do quadro principal.

O hexacampeão nacional, um dos pré-designados do torneio, entrou diretamente na main round na capital de El Salvador e começou por bater o canadiano Wong Yan Kit por claros 21-10 e 21-6, avançando para os oitavos.

Nessa fase, colocou-se entre os oito melhores ao bater um atleta vindo do qualifying, o norte-americano Aaron Bai, por novas margens categóricas, 21-10 e 21-7.

O 105.º posicionado no ranking mundial volta à ação na sexta-feira em busca de um lugar nas meias-finais, um feito que já conseguiu, só este ano, também na América Central, no caso na Guatemala, além da final em Santa Teresina, no Brasil.