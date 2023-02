Bernardo Atilano segue em frente nos Internacionais de badminton do Irão

Número um nacional venceu sem dificuldades de maior, por 21-13 e 21-9, o atleta proveniente do quadro de qualificação.

O português Bernardo Atilano apurou-se esta quarta-feira para a segunda ronda dos Internacionais do Irão de badminton, torneio em que é o quarto cabeça de série, ao vencer o iraniano Mohammed Zarchi.

Atilano, número um nacional e um dos pré-designados desta competição em Teerão, venceu sem dificuldades de maior, por 21-13 e 21-9, o atleta proveniente do quadro de qualificação.

O 85.º classificado do ranking mundial da modalidade vai defrontar o malaio Chua Sheng (204.º da hierarquia) ou o filipino Jewel Albo (473.º) na próxima ronda, em busca de um lugar nos oitavos de final do torneio, que termina domingo na capital do Irão.