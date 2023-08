Bernardo Atilano eliminado na primeira ronda do Mundial de badminton

Com esta resultado, Atilano está fora do campeonato do Mundo, enquanto Ng Ka Long segue para a segunda ronda

Bernardo Atilano foi hoje eliminado na primeira ronda do campeonato do Mundo de badminton, que está a decorrer em Copenhaga, Dinamarca, ao ser derrotado por Ng Ka Long, de Hong Kong.

O português, 84.ª do ranking mundial, foi batido pelo 17.º do mundo pelos parciais de 21-11 e 21-8, num jogo decidido em apenas 28 minutos.

Com esta resultado, Atilano está fora do campeonato do Mundo, enquanto Ng Ka Long segue para a segunda ronda e vai defrontar o vencedor do duelo entre o canadiano Sankeerth e Uriel Canjura Atriga, de El Salvador.