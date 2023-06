Bernardo Atilano cai na primeira ronda do Challenge de Nantes em badminton

Bernardo Atilano vai ser o único português no Campeonato da Europa que vai decorrer durante os Jogos Europeus de Cracóvia, a partir de 26 de junho.

Bernardo Atilano foi eliminado na ronda de 32 do Nantes International Challenge de badminton, após perder ante o dinamarquês Victor Svendsen, por 2-0.

O português, 85.º do ranking mundial, não resistiu ao jogo do rival, 64.º da mesma hierarquia, cedendo pelos parciais de 21-9 e 21-10, averbando assim o terceiro desaire em outros tantos desafios com o rival nórdico.

Bruno Carvalho teve de passar pela qualificação, na qual não foi bem-sucedido, já que perdeu com o malaio Lim Chong King, também por 2-0, nomeadamente 21-13 e 21-14, falhando assim o quadro principal no qual o compatriota não passou da primeira ronda.

