Bernardo Atilano atinge segunda ronda dos Internacionais de badminton

Bernardo Atilano apurou-se esta sexta-feira para a segunda ronda de singulares masculinos dos 57ºs Portugal International Championships em badminton, que decorrem nas Caldas da Rainha até domingo.

Atilano, terceiro cabeça de série do quadro principal da prova, fez valer o favoritismo e seguiu em frente, derrotando o suíço Nicolas Mueller em dois sets, por 21-12 e 21-14.

Além de Atilano, também Sónia Gonçalves marcou presença diretamente no quadro principal de singulares femininos, mas a portuguesa acabou afastada pela indiana Tara Shah, igualmente em dois parciais, por 21-12 e 21-19.

No quadro principal de pares femininos, a dupla Adriana Gonçalves/Sónia Gonçalves perdeu na primeira ronda frente à dupla suíça Nadia Fankhauser/CAroline Racloz, em três sets, por 17-21, 21-12 e 21-12.

Dos restantes portugueses em prova, as três duplas da variante de pares masculinos, Bruno Carvalho/Tomás Nero, Mário Jorge/Daniel Mendes e Diogo Glória/Gabriel Rodrigues acabaram eliminadas nas qualificações, o mesmo sucedendo com as duplas femininas Mariana Paiva/Mariana Pinto Leite, Madalena Fortunato/Beatriz Roberto e Mariana Afonso/Mariana Neves, emboras as duas últimas ainda tenham passado à segunda ronda de qualificação.