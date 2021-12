Benfica só vai permitir entrada de até mil espectadores nos pavilhões

Exceto em dias de jogos de futebol no Estádio da Luz, o Pavilhão Fidelidade e o Pavilhão n.º2 da Luz vão ser limitados a 1000 espectadores nos jogos das modalidades. Assim, os adeptos deixam de necessitar de teste negativo à covid-19.

Na sequência das novas normas da Direção-Geral da Saúde, o Benfica decidiu limitar a lotação dos pavilhões, para os jogos das modalidades, a 1000 espectadores. Isto porque, desta forma, os adeptos não necessitam de apresentar teste negativo à covid-19 para assistir aos jogos - precisam apenas do certificado de vacinação.

No entanto, há uma exceção. "Sempre que haja proximidade e coincidência com a realização de jogos de futebol no Estádio da Luz - onde é requerida a apresentação de testes antigénio para a sua assistência -, os pavilhões retomarão nesses dias a sua lotação máxima", informam os encarnados.

Recorde-se que a atualização da norma da DGS determina a exigência de teste para o acesso a "eventos de grande dimensão, a eventos desportivos, a eventos que não tenham lugares marcados, a eventos que impliquem a mobilidade de pessoas por diversos espaços ou eventos que se realizem em recintos provisórios ou improvisados, cobertos ou ao ar livre, sempre que o número de participantes/espectadores seja superior a 5000, em ambiente aberto, ou superior a 1000, em ambiente fechado".

Refira-se ainda que crianças até aos 12 anos de idade estão isentas de apresentação de teste antigénio ou certificado digital.