Benfica reage à polémica no judo: "Ego acima dos interesses..."

"Águias" lançaram comunicado esta terça-feira.

O Benfica reagiu oficialmente à polémica no judo português, acusando o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, de teimar "em colocar o ego acima dos interesses da modalidade e do país", garantindo, no entanto, que "continuará a investir na modalidade e no seu Projeto Olímpico, com a certeza, porém, de que este presidente da Federação Portuguesa de Judo não é solução para o futuro."

De recordar que Telma Monteiro denunciou, na segunda-feira, que a selecionadora Ana Hormigo foi demitida por email, "sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada" e na véspera da viagem para uma competição de apuramento olímpico.

No verão, recorde-se ainda, que atletas como Telma Monteiro, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, Bárbara Timo, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes escreveram uma carta, na qual acusavam o presidente de Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, de opressão, discriminação e ameaças, lamentando o "clima insustentável e tóxico".

O dirigente federativo contrapôs, dizendo que os atletas têm direitos e deveres e não podem "denegrir a imagem das pessoas", recusando novamente as acusações que lhe foram feitas na carta aberta, lembrando que em relação às verbas do projeto olímpico "não existe dinheiro para tudo".

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

"O Judo nacional precisa, com urgência, de disponibilidade honesta para o diálogo e foco na busca de solução para uma crise que se agrava a cada dia que passa, porque uma das partes - o presidente da Federação Portuguesa de Judo - teima em colocar o ego acima dos interesses da modalidade e do País.

Assistimos a um processo que está no limiar da rutura com capítulos lamentáveis: uma constante ameaça e pressão do senhor Jorge Fernandes a um núcleo de atletas olímpicos portugueses; a recusa perante sucessivas tentativas de consenso, inclusivamente aquelas que chegam do Comité Olímpico de Portugal e de diversas entidades estatais; uma insidiosa vontade em responsabilizar o Sport Lisboa e Benfica pela situação insustentável que o próprio presidente da federação criou na modalidade.

O Sport Lisboa e Benfica manifesta total solidariedade para com Ana Hormigo, selecionadora nacional e treinadora do Clube, pessoa de elevada competência e experiência.

O Sport Lisboa e Benfica mantém confiança total nos seus judocas olímpicos, desrespeitados nesta relação com o presidente da FPJ, com particular destaque para Telma Monteiro, nome ímpar do Judo em Portugal.

Já todos puderam comprovar que há uma total ausência de estratégia para garantir uma preparação olímpica que permita a todos os atletas - os do Benfica, bem como os dos outros clubes - alcançar o seu potencial desportivo e dignificar a bandeira de Portugal. Nem plano, nem diálogo. Nada!

O Sport Lisboa e Benfica continuará a investir na modalidade e no seu Projeto Olímpico, com a certeza, porém, de que este presidente da Federação Portuguesa de Judo não é solução para o futuro."