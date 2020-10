Benfica não compreende decisão do Governo e da DGS: "Isto vai ter consequências"

Rui Lança, diretor das modalidades coletivas de pavilhão do Benfica, estranha a decisão tomada na noite de quinta-feira

"Toda a semana foi-nos reforçado que a própria Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto não iria colocar em causa, pelo menos, as competições seniores", afirmou esta sexta-feira Rui Lança, diretor das modalidades coletivas de pavilhão do Benfica, mostrando-se muito crítico da decisão de cancelar os jogos de modalidades previstos para o período entre 30 de outubro e 3 de novembro.

"Se me dissessem que foi alguma coisa que aconteceu ontem à tarde que fez com que esta decisão tivesse de ser tomada, nós tínhamos de compreender apesar de não gostarmos. Mas não. Durante toda a semana foi-nos reforçado que a própria Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto não iria colocar em causa, pelo menos, as competições seniores. Nós só fomos informados formalmente já passava das 00h30 de sexta-feira", afirmou Rui Lança na BTV.

"Qual é a nossa insatisfação e frustração? Não vivemos numa ilha, compreendemos exatamente aquilo por que estamos a passar. Mas também, de alguma forma, olhamos para o lado e percebemos que outras áreas - se calhar até com menos organização do que os jogos das modalidades - estão a ter carta-branca para fazer um conjunto de coisas", acrescentou o dirigente encarnado.

"Não posso esquecer que as mesmas são incoerentes face ao que está a acontecer noutras atividades, nomeadamente touradas, concertos ou deslocações organizadas. Eu fico feliz que outras atividades possam acontecer porque enquanto cidadão também não quero que a minha liberdade seja completamente castrada, mas tem de haver alguma coerência. Não havendo, quem tomou a decisão acabou por ser injusto e baseia-se em dados que muitas vezes omitem alguma informação. Há um triângulo de incoerência, injustiça e omissão", disse, mostrando-se preocupado com o futuro imediato.

"Isto vai ter consequências. Há dinheiro de deslocações que não conseguimos recuperar. Claro que isso não é mais importante do que a saúde, mas estas decisões só são urgentes porque, durante algum tempo, quem devia ter tomado estas decisões não fez o seu trabalho de casa. Era bom que quem toma decisões conseguisse focar algum tempo da sua atenção naquilo que vai ser a época desportiva. Existem muitos clubes que dão, não só campo para que seniores e jovens possam treinar, como também preenchem os tempos livres e têm um papel social importantíssimo naquilo que vai ser a fase mais complicada em termos económicos e sociais", finalizou.