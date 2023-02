Benfica goleia Cerdanyola e lidera Grupo D da Champions feminina de hóquei

Redação com Lusa

A próxima jornada está agendada para dia 18 de fevereiro, precisamente no reduto das espanholas.

O Benfica recebeu este sábado as espanholas do Cerdanyola, na terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, goleando por 8-2 para assumir a liderança isolada da poule.

As campeãs europeias de 2015 marcaram no primeiro minuto graças a um livre de Cata, que bisou aos 13 e fez hat-trick aos 16, já depois de Maca ter marcado o 2-0, aos 10, com Bia a fazer o quinto aos 19.

Gemma Solé e Paula Ferrón responderam nos minutos seguintes, mas um "bis" de Marlene Sousa e outro tento de Cata, no segundo tempo, decidiram a contenda.

Depois de bater o Nantes Loire por 12-0, em França, as encarnadas somaram nova vitória e agora lideram a poule de forma isolada, com seis pontos, contra três do Cerdanyola e zero das francesas.

