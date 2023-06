Benfica e Sporting dominam no número de atletas dos Jogos Europeus

Dois grandes clubes de Lisboa possuem 57 dos 206 qualificados, que se repartem por 89 clubes. FC Porto não está

O Benfica, com 30 atletas, de atletismo, canoagem, râguebi e taekwondo, é o clube nacional mais representado nestes Jogos Europeus, seguido de perto pelo Sporting, que possui 27, mas repartidos por seis modalidades: atletismo, futebol de praia, judo, karaté, râguebi e tiro.

Sendo cada vez mais vincado o poder dos dois grandes de Lisboa no olimpismo - o FC Porto, desta vez, nem sequer está representado -, a seguir coloca-se o Sporting de Braga, também sem surpresa. São 12 atletas, repartidos por futebol de praia, atletismo e taekwondo.

A quarta posição é inesperada, com nove atletas a ilustrarem a força do GRD Leça no andebol de praia, ficando a seguir os espinhenses de Os Tigres, da mesma modalidade.

Numa missão com desportos novos, também abundam os clubes que se estreiam em comitivas olímpicas, pois há um total de 89 representados nas várias aldeias de atletas da Polónia.

ATLETAS POR CLUBES

Benfica, 30

Sporting, 27

Sp. Braga, 12

GRD Leça, 9

EFE Os Tigres ,7

GesLoures, 5

ACD Sótão, 4

Belenenses, 4

Fluvial Portuense, 4

Atlântico Esgrima, 3

Agronomia, 3

mais 15 clubes com dois atletas e 63 clubes com um atleta