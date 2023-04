Benfica bate recorde dos 4x100 livres masculinos no nacional de clubes

O quarteto benfiquista composto por Miguel Marques, Diogo Ribeiro, Diogo Costa e Miguel Nascimento terminou a prova com o tempo de 3.20,92 minutos.

A equipa do Benfica bateu esta quinta-feira o recorde nacional sénior e absoluto dos 4x100 metros livres masculinos, durante as eliminatórias do campeonato nacional de clubes de natação, no complexo de piscinas do Jamor, em Oeiras.

O quarteto benfiquista composto por Miguel Marques, Diogo Ribeiro, Diogo Costa e Miguel Nascimento terminou a prova com o tempo de 3.20,92 minutos, dois centésimos de segundo mais rápido que a anterior marca (3.20,94), que tinha sido estabelecida também pela equipa do Benfica, em abril de 2022, no Jamor.

A equipa do Benfica contou com dois nadadores que já garantiram a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024: Diogo Ribeiro, nos 50 metros livres, 100 metros livres e 100 metros mariposa, e Miguel Nascimento, nos 50 metros livres.

Quando estão disputadas 10 das 38 provas do programa dos nacionais de clubes da primeira divisão, o Benfica lidera em masculinos e femininos.

Em masculinos, o Sporting segue em segundo e o FC Porto em terceiro, enquanto em femininos o Sporting também está em segundo e o Clube Fluvial Portuense em terceiro.

A competição vai decorrer até sexta-feira, com o Sporting a procurar defender os títulos conquistados em 2022.