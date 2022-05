Belenenses e Direito apurados para a final da Divisão de Honra de râguebi

Após superarem o CDUL e o Cascais nas meias-finais do play-off

O Belenenses e o Direito apuraram-se este sábado para a final da Divisão de Honra, principal escalão competitivo nacional de râguebi, após superarem o CDUL e o Cascais nas meias-finais do play-off do título.

O clube do Restelo, vencedor da fase de apuramento e detentor de sete títulos nacionais, bateu o CDUL por 48-5, no Belém Rugby Park, e vai tentar recuperar o troféu que lhe escapa desde 2018.

Já os advogados, terceiros classificados da fase regular, surpreenderam o segundo classificado, o Cascais, por 27-24, e vão lutar pelo 12.º título do historial e o primeiro desde 2016.

A final, que vai determinar o sucessor do Técnico, vai ser disputada no sábado, 21 de maio, no Centro de Alto Rendimento de râguebi, no Estádio Nacional, em Oeiras, em horário a determinar pela Federação e pelos finalistas.