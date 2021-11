Beatriz Martins e Catarina Nunes conquistam bronze no trampolim sincronizado dos Mundiais

Com 46,670 pontos, Martins e Nunes levaram a melhor num apertado concurso pelo lugar mais baixo do pódio, já distantes das novas campeãs do mundo, as chinesas Xinxin Zhang e Yicheng Hu, com 50,190, e da medalha de prata, para as japonesas Hikaru Moru e Narumi Tamura, com 49,630.

As portuguesas Beatriz Martins e Catarina Nunes conquistaram, este sábado, a medalha de bronze na final de trampolim sincronizado feminino dos Mundiais da modalidade em Baku, no Azerbaijão, a segunda medalha do dia para Portugal.

Com 46,670 pontos, Martins e Nunes levaram a melhor num apertado concurso pelo lugar mais baixo do pódio, já distantes das novas campeãs do mundo, as chinesas Xinxin Zhang e Yicheng Hu, com 50,190, e da medalha de prata, para as japonesas Hikaru Moru e Narumi Tamura, com 49,630.

Abaixo das lusas, o Canadá conseguiu 46,610 pontos, com Sarah Milette e Sophiane Metot no quarto lugar.

Na final masculina, Rúben Tavares e Lucas Santos acabaram no oitavo lugar, e último, após somarem apenas 11,320 pontos, bem distantes do resto dos concorrentes. Andrei Builou e Aleh Rabtsau, da Bielorrússia, venceram a prova, com 52,930.

A dupla feminina logrou a segunda medalha do dia para Portugal, a terceira na prova de Baku, depois de Diogo Cabral se sagrar vice-campeão mundial de duplo minitrampolim, batido apenas pelo russo Vasilii Makarskii.

Na sexta-feira, o mesmo Diogo Cabral, Diogo Fernandes e Tiago Romão somaram outra medalha de prata, no duplo minitrampolim.

Hoje, o olímpico Diogo Abreu qualificou-se para a final do concurso individual de trampolim, no qual foi 11.º em Tóquio2020, com os Mundiais a fecharem no domingo na capital azeri.

Portugal está representado na competição por 22 ginastas, nas variantes masculina e feminina de trampolim, duplo mini-trampolim e tumbling, que pontuam para o concurso completo (all-around).