Beatriz Ferreira sagra-se campeã do mundo de triatlo cross em sub-23

Redação com Lusa

A portuguesa Beatriz Ferreira sagrou-se este sábado campeã do mundo de triatlo cross, na categoria de sub-23, durante os campeonatos da modalidade, que decorrem em Ibiza, Espanha.

Beatriz Ferreira, nascida em 2001, terminou a prova com o tempo total de 01:57.55 horas, impondo-se à neerlandesa Romy Spoelder (01:59.45) e à checa Stepanka Bisova (02:04.56), que terminaram nas segunda e terceira posições, respetivamente.

A triatleta portuguesa também disputou a prova de elite, ganha pela italiana Sandra Mairhofer, tendo terminado na oitava posição.

Na competição masculina de sub-23, o português François Vie terminou na segunda posição, com o tempo de 01:41.50, apenas atrás do francês Jules Dumas, que se sagrou campeão, com a marca de 01:39.34.

François Vie, que nasceu em 2002, foi 17.º na prova de elite, imediatamente atrás de António Barata, o outro luso em competição, que foi 16.º, numa competição ganha pelo francês Félix Forissier.

Nas competições de juniores, Luísa Miranda foi quinta na vertente feminina, e Tiago Margarido nono na prova masculina.