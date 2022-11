Bê Martins, melhor jogador de futebol de praia do mundo: "A ficha ainda não caiu"

Internacional português foi eleito o "melhor das areias" na gala da Beach Soccer Worldwide.

Bê Martins admitiu estar a "viver o ponto mais alto da carreira" depois de ter sido eleito melhor jogador de futebol de praia do mundo na gala da Beach Soccer Worldwide, realizada no Dubai, na sexta-feira.

"A ficha ainda não caiu, está a cair aos poucos, mas, neste momento, estou muito agradecido. Chegar a casa e ver a alegria dos meus familiares mais próximos é uma felicidade tremenda", atirou o ala, de 32 anos, em entrevista à Lusa, dizendo ser uma "honra suceder aos ídolos da modalidade" [Madjer e Jordan Santos}, no restrito lote de portugueses que arrecadaram o troféu de melhor do mundo.

O antigo capitão da seleção portuguesa Madjer, que recebeu o Prémio Lenda na mesma gala, já alcançou o reconhecimento em 2003, 2005, 2006, 2015 e 2016, enquanto Jordan Santos foi distinguido com o prémio em 2019.

"É uma alegria e um orgulho enorme continuar a levar a bandeira portuguesa ao mais alto nível, assim como eles fizeram, e continuam a fazer", acrescentou.

Na luta pela distinção de melhor do mundo em 2022, o internacional português superou a concorrência do suíço Noël Ott e do espanhol Chiky Ardil, sublinhando que o prémio "é consequência do trabalho de equipa".

"Acredito que os títulos individuais são sempre consequência do trabalho de grupo", asseverou, acrescentando que a distinção lhe traz mais "motivação e força" para "voltar a estar entre os nomeados no próximo ano e, também, nos seguintes".

Esta época, Bê Martins conquistou as três provas portuguesas [Divisão de Elite, Taça de Portugal e Supertaça] com as cores do Braga, sendo também uma das figuras de proa da seleção nacional.

Ainda assim, o ala nota que ficaram a faltar dois troféus para que a época fosse "100% perfeita": a Euro Winners Cup, que os 'arsenalistas' perderam na final diante da Casa do Benfica de Loures, por 3-1, e a Superliga Europeia, competição em que a equipa das "quinas' foi derrotada no duelo decisivo frente à Suíça, por 6-5.

Para o próximo ano, o internacional português em 153 ocasiões projeta uma época "difícil", mas em que "os objetivos são bem claros" e que são "com toda a certeza, para tentar conquistar".

Sobre os títulos que lhe faltam na carreira, Bê Martins, nascido no Rio de Janeiro, elenca a Taça Intercontinental e os Jogos Mundiais de Verão, competição em que Portugal se vai estrear no próximo ano.

"Vamos com tudo no próximo ano em busca desses dois títulos que ainda me faltam na carreira", rematou o futebolista, que, em 2022, somou um total de sete troféus ao serviço dos clubes que representou: além dos bracarenses, Bê Martins defendeu também Catania BS (Itália), Real Munster (Alemanha), Lokomotiv Moscovo (Rússia) e Seferihisar Cittaslow (Turquia).