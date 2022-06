"Batemo-nos com o campeão nacional e mostrámos que temos equipa"

Declarações de Frederico Sousa, treinador da Agronomia, após a derrota (20-25) com o Belenenses, na final da Taça de Portugal de râguebi, disputada este sábado no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

Alguns erros: "Tínhamos um bom plano de jogo, conseguimos anulá-los e estar por cima, mas falhámos em momentos essenciais dentro da área de 22 metros deles, nomeadamente nalguns alinhamentos. E fomos penalizados nas formações ordenadas. Depois, na segunda parte, a partir do cartão amarelo [mostrado a Francisco Cabral, aos 58 minutos], acusámos o esforço e caímos muito. Sofremos alguns pontos nesse período, a equipa ressentiu-se do esforço despendido e foi perdendo o controlo."

Experiência do Belenenses fez alguma diferença: "O Belenenses, apesar de ter uma equipa também jovem, é um bocadinho mais experiente nestes momentos, foi deixando correr o jogo e aproveitou as oportunidades. Podíamos ter feito mais e melhor."

Balanço: "Batemo-nos com o campeão nacional, que foi um justo campeão, e mostrámos que temos equipa. Este ano tivemos bastantes lesões, jogadores a entrar e a sair, com os jogos da seleção e dos Lusitanos XV, não foi fácil criar um sistema de jogo e rotinas. Mas a mensagem [passada aos jogadores após o final do encontro] foi de que esta equipa tem um ótimo futuro. Tem bons jogadores e jovens com grande talento. Que façam disto uma aprendizagem e tenho a certeza de que irão ter outro tipo de alegrias no futuro."