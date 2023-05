Barco português com nova tripulação nas últimas etapas da Ocean Race

VO65 "Racing for the Planet"

A Mirpuri Foundation Racing Team e a empresa Trifork uniram esforços e, na leg 6 e 7, vão disputar a prova como Mirpuri/Trifork Racing Team, sob o comando do experiente skipper Roberto "Chuny" Bermúdez de Castro, que já fez seis voltas ao mundo na Volvo Ocean Race nas últimas três décadas.

António Fontes liderou na primeira regata, entre Alicante e Cabo Verde, a tripulação 100% nacional, composta por Bernardo Freitas, Frederico Melo e Mariana Lobato, Hugo Rocha, Diogo Cayolla, Matilde Pinheiro de Melo, Francisco Cai-Água, Francisco Maia e Francisca Pinho, mas, devido a vários impedimentos profissionais e pessoais dos velejadores, o "Racing for the Planet" levará a bordo novos tripulantes, entre Aarhus (Dinamarca) e Haia (Países Baixos).

"Não foi uma decisão fácil para ninguém, mas tinha combinado com a Mariana [Lobato] que, se ela estivesse a navegar de IMOCA, eu estaria em casa com as crianças. Portanto, era impossível para mim participar nas etapas 6 e 7. Tenho a certeza de que o novo "skipper" vai tomar bem conta do barco português e levar o nome da Fundação a excelentes resultados", explicou Fontes, que vai manter-se na equipa de terra, enquanto a mulher e atleta olímpica continua a competir na classe IMOCA com a Biotherm Racing Team.

Apesar da alteração a bordo, a bandeira nacional vai continuar na mítica prova de circum-navegação à vela por equipas, com a Trifork e a Fundação Mirpuri a partilhar a mesma perspetiva quanto à sustentabilidade ambiental.

"Participar na missão da Mirpuri Foundation "Racing for The Planet" é um sonho tornado realidade. Na Trifork, melhoramos o mundo através do software. Criamos softwares para reduzir o stress e otimizar o uso dos nossos escassos recursos globais. Estas missões andam de mãos dadas. A 14.ª edição da The Ocean Race tem como objetivo restaurar a saúde dos nossos oceanos. Estamos muito entusiasmados por apoiar essa missão também", comentou Jørn Larsen, fundador e CEO da empresa dinamarquesa.

Já o skipper espanhol, vencedor da edição de 2014/15 da Volvo Ocean Race, ao serviço da Abu Dhabi Ocean Racing, mostrou-se "muito feliz por fazer parte desta grande equipa."

"Somos uma equipa variada, de pessoas que se conhecem já há muitos anos, e com uma nova geração de jovens velejadores. Temos um barco fantástico com uma ótima manutenção. Estou realmente agradecido pelo esforço levado a cabo para organizar tudo. Vamos dar o nosso melhor, sempre com segurança", assegurou "Chuny".

A penúltima etapa da Ocean Race Spring Cup começa já a 08 de junho, estando prevista a derradeira regata arrancar de Haia a 15 de junho com destino a Génova, em Itália, onde terminará a 14.ª edição da Ocean Race, que celebra este ano o 50.º aniversário.