Barco português chega em segundo lugar na Sprint Cup

O barco português "Race for the Planet", da Mirpuri-Trifork Racing Team, foi este domingo segundo classificado em Haia, Países Baixos, onde terminou a segunda etapa da Ocean Race Sprint Cup, disputada pelos VO65 durante a Ocean Race.

Depois da primeira regata entre Alicante e Cabo Verde, as embarcações de design único voltaram à Ocean Race, discutida por cinco IMOCA, tendo a WindWhisper Racing Team, do "skipper" espanhol Pablo Arrarte, levado a melhor e dilatado, assim, a liderança da Ocean Race Sprint Cup, após o triunfo na abertura.

"É importante alcançar a vitória e deixar a Team JAJO em terceiro lugar, já que nos dá algum alívio para a terceira "leg" até Génova. Foi uma etapa muito desafiante. Tivemos de tudo o que era de esperar de uma etapa longa de três dias. Estou orgulhoso da equipa e feliz com o resultado", avançou Pablo Arrarte.

Já o VO65 português da Mirpuri-Trifork Racing Team, liderado pelo "skipper" Roberto "Chuny" Bermúdez de Castro, terminou na segunda posição e ascendeu ao quarto lugar da classificação geral da Ocean Race Spring Cup, ao somar cinco pontos.

Tendo em conta que o "Racing for the Planet" está somente a dois pontos do Austrian Ocean Racing Powered by Team Génova, terceiro classificado, e a quatro pontos do Team JAJO, a última "leg" até Itália será decisiva na definição do pódio da Ocean Race Spring Cup, liderada WindWhisper Racing Team, com 12 pontos.

Já entre os IMOCA, depois de uma regata muito renhida, o 11th Hour Racing Team, do "skipper" Charlie Enright, terminou em primeiro lugar, 12 minutos antes da Team Holcim-PRB, que conseguiu defender-se com sucesso do último ataque do Team Malizia, terceiro classificado na chegada a Haia.

A Biotherm, de Paul Meilhat e da portuguesa Mariana Lobato, foi a quarta equipa a cortar a meta, à frente da tripulação GUYOT evironnement-Team Europe, mantendo assim o quarto lugar na classificação geral da Ocean Race.