Bárbara Timo perde nas meias-finais e vai lutar pelo bronze nos Mundiais de Judo

Redação com Lusa

Para Bárbara Timo, o combate pelo bronze será um reencontro, visto que já este ano derrotou Florentina Ivanescu nos oitavos de final do Grand Slam de Antália, onde foi terceira

A judoca portuguesa Bárbara Timo vai lutar pela medalha de bronze nos Mundiais da modalidade, depois de perder nas meias-finais com a japonesa Megumi Horikowa, a 01.56 minutos do final do combate.

Timo, 26.ª do mundo e vice-campeã mundial em 2019, mas na categoria de -70 kg, vai agora discutir a medalha de bronze em -63 kg com a romena Florentina Ivanescu (33.ª), judoca que tinha sido afastada nos quartos, mas venceu já na repescagem.

Em Tashkent, nos Mundiais que decorrem na Humo Arena, Bárbara Timo tinha alcançado triunfos em quatro combates, diante da sérvia Anja Obradovic (43.ª), da eslovena Andreja Leski (sexta), da holandesa Geke Van den Berg (22.ª) e da polaca Angelika Szymanska (15.ª).

