Bárbara Timo explica ouro: "Ouvir vozes familiares, vê-los, senti-los, falar aqui..."

Bárbara Timo diz que entrou para ganhar ritmo mas foi ajudada pelo público

A judoca Bárbara Timo, medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, revelou que entrou no torneio para ganhar ritmo, após uma lesão, mas foi ajudada pelo público e pela concentração até à vitória na final.

Nascida no Rio de Janeiro, mas a representar Portugal desde 2019, a atleta do Benfica venceu a brasileira Gabriela Moraes na final da categoria -63 kg, em Almada, depois de ter ficado de fora do Masters, em dezembro, devido a uma lesão, tendo decidido participar há pouco mais de uma semana.

"Entrámos nesta prova a pensar na preparação, para ganhar ritmo, e que grande ritmo que conquistámos! Claro que eu entro sempre para ganhar, mas pensei muito luta a luta e acho que foi assim que consegui o ouro. Estava muito concentrada e não olhava só o final", exultou a judoca portuguesa.

Por outro lado, Timo admitiu que coloca "muita pressão" sobre si mesma e, nesse sentido, a presença da "torcida" foi fundamental para "curtir o momento" e "estar muito presente".

"Ouvir vozes familiares, vê-los, senti-los, falar aqui em cada intervalo fez-me estar muito presente e isso é o principal para não "atropelar" os acontecimentos. Já tenho muita experiência, alguns títulos e se eu levar isso para mim ganho muita pressão", assumiu.

Ainda mal refeita de um dia onde "aconteceu tanta coisa", Bárbara não escondeu a gratidão por "estar bem e saudável", mas admitiu que, em conjunto com a sua treinadora, Ana Hormigo, fizeram o ouro "acontecer".

"Da incerteza se eu ia estar bem ou não, fizemos o trabalho todo, desde o processo da perda de peso, de estar aqui, de alugarmos um apartamento para estar aqui ao lado, perto da competição, para não me desgastar tanto. Fizemos o dia acontecer", exultou.

Ao seu lado, a treinadora confirmou que Timo, "inicialmente, não era para fazer esta prova", mas decidiu que estava bem e que queria "competir em casa" porque "sabe que o público vai ajudar imenso".

"É completamente diferente. Este público a puxar, a família estar aqui, os amigos, é uma motivação extra para eles. Também para nós, como treinadores, mas para eles, que sentem um grande apoio", destacou Ana Hormigo.

De resto, a antiga judoca assumiu também que isso foi essencial para "manter o foco, mantê-la concentrada e dar-lhe consistência" na nova categoria, para a qual decidiu mudar no ano passado, após vários anos a competir em -70 kg.

"Esteve sempre muito concentrada e temos de dar-lhe esta consistência ao longo do tempo. Principalmente nesta categoria, de -63 kg, em que ela já mostrou que é uma das melhores, só não conseguiu medalhas numa competição em que entrou", destacou a treinadora.

Num dia em que estiveram 12 judocas portugueses em ação no Grand Prix, só Bárbara Timo conseguiu entrar na luta pelas medalhas, apesar da presença dos atletas do programa olímpico João Fernandes e Anri Egutidze, ambos na categoria de -81 kg.

João Fernando (-81 kg) fez três combates, perdendo já nos oitavos de final diante do moldavo Mihail Latisev, enquanto Anri Egutidze caiu no segundo combate, diante do israelita Sagi Muki, já no 'golden score' e lamentou "um erro tático nos últimos segundos" que deitou tudo a perder, mas também se queixou da arbitragem.

"Fiquei um pouco triste porque a luta podia ter acabado um pouco antes com a minha vitória, pois consegui duas vantagens, "wasaris", que não foram dadas. É difícil discutir com o árbitro porque eles têm sempre uma resposta, porque deram ou porque não deram", lamentou o judoca do Benfica.

João Fernando queixou-se de dois erros inesperados que resultaram em dois "wasari" do adversário.

"O primeiro "wasari" foi um erro meu, o segundo foi um erro ainda maior. Ele aproveitou bem os meus erros e não há muito a dizer sobre isso", desabafou o judoca do Sporting.