Bárbara Timo conquista medalha de bronze no Europeu

A judoca conquistou a terceira medalha para Portugal, depois do ouro de Telma Monteiro e do bronze de João Crisóstomo.

Bárbara Timo conquistou a medalha de bronze nos - 70 kg no Europeu, que decorre no Altice Arena, em Lisboa. A judoca derrotou a croata Lara Cvjetke no prolongamento, com a adversária a ser castigada.

Timo saiu em lágrima, com dores no braço direito, devido à última ação efetuada pela oponente, mas com o último lugar no pódio.

A judoca portuguesa, vice-campeã mundial de -70 kg e 14.ª do mundo, conseguiu chegar ao bronze no seu quarto combate nos campeonatos, diante de uma adversária menos cotada (115.ª), de apenas 19 anos, que foi uma das grandes surpresas, mas, já no golden score, teve uma ação que colocou em risco a portuguesa, sendo penalizada com hansokomake (desclassificação).

Timo, 14.ª do mundo, garantiu a luta pelo bronze, depois de um percurso em que venceu a húngara Szabina Gercsak, 35.ª, com um waza-ari a 24 segundos do final, perdeu com a holandesa Kim Polling, tetracampeã europeia e terceira do mundo, por ippon, e venceu a espanhola Maria Bernabeu, por ippon.

Neste último combate, já na repescagem, a judoca portuguesa, de origem brasileira, era favorita, e poucos segundos bastaram para fazer um primeiro waza-ari a Bernabeu (17.ª), e, depois, um segundo, com 1,36 minutos de combate, com respetivo ippon.

A conquista da judoca do Benfica junta-se nestes Europeus à medalha de ouro de Telma Monteiro, em -57 kg, e à de bronze de João Crisóstomo, em -73 kg, em categorias disputadas na sexta-feira, no primeiro dia da competição.