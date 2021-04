Bárbara Timo: " A Telma Monteiro foi a inspiração. Acordei e pensei no feito que ela fez"

Bárbara Timo diz que queria "dar tudo" para subir ao pódio

A judoca Bárbara Timo, medalha de bronze nos Europeus de Lisboa, na categoria de -70kg, disse hoje que, após ser relegada para a repescagem, queria "dar tudo" para subir ao pódio.

"Passei a primeira luta e, depois, perdi rápido na segunda. Veio um sentimento muito forte de que não ia "deixar barato". Podia perder, mas ia dar tudo. Lutei com muita emoção e vontade, não ia "deixar barato" perder assim em casa. Dei tudo na repescagem e na luta pelo bronze", afirmou na zona mista, após a subida ao terceiro lugar do pódio.

Bárbara Timo venceu o combate pela terceira posição, por desclassificação da croata Lara Cvjetko, depois de um percurso em que bateu a húngara Szabina Gercsak, por "waza-ari", a 24 segundos do final, perdeu com a holandesa Kim Polling, tetracampeã europeia e terceira do mundo, por "ippon", e venceu a espanhola Maria Bernabeu, também por "ippon".

"Foi um dia duro, defrontei atletas muito fortes. Uma inspiração foi a Telma [Monteiro]. Acordei e pensei no feito que ela fez. Lutar em casa, sentir o meu treinador aqui, toda a "torcida", as meninas que lutaram ontem [sexta-feira] a puxar por mim... É uma luta individual, mas é como se fosse um campeonato por equipas", ressalvou a vice-campeã mundial.

A judoca portuguesa, de origem brasileira, saiu do combate com muitas dores no braço direito, ao qual foi operado ao cotovelo em fevereiro, depois de uma primeira operação ao cotovelo esquerdo em agosto do ano transato, chegando em lágrimas ao pódio, mas desta vez de felicidade.

"São esses capítulos de resiliência e de superação, de todas as pessoas envolvidas e que me ajudaram a estar aqui. Sou muito grata a eles", sublinhou a atleta do Benfica, 14.ª do mundo.

Agora, os planos passam por "comemorar, torcer pelo "pessoal" amanhã [domingo] e descansar esta semana", para, a partir daí, preparar o "grand slam" de Kazan, na Rússia, o Mundial e os Jogos Olímpicos, competição em que pretende adicionar uma primeira medalha ao seu medalheiro, depois das conquistas nos campeonatos do mundo e, hoje, da Europa.

A conquista da judoca do Benfica junta-se nestes Europeus à medalha de ouro de Telma Monteiro, em -57 kg, e à de bronze de João Crisóstomo, em -73 kg, em